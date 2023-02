Da Redação

A presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Apucarana e Região (Sindspa), Tarcília de Brito, manifestou-se ontem contra a proposta do vereador Marcos da Vila Reis (PSD) de manter em funcionamento, durante as férias escolares, os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). Um requerimento neste sentido foi aprovado na sessão ordinária da Câmara nesta segunda-feira.

Segundo Tarcília, os CMEIs não são creches, são unidades básicas de ensino infantil e, como regra, seguem o mesmo calendário letivo de todas as escolas municipais. Embora seja apenas um requerimento, ela já levou sua preocupação ao prefeito Junior da Femac.

Apucarana avalia ações no Ministério da Mulher

A secretária da Mulher e Assuntos da Família de Apucarana, Denise Canesin, esteve em Brasília nesta segunda-feira onde manteve audiência com a ministra da Mulher, Maria Aparecida Gonçalves.

Do encontro, que ocorreu na Esplanada dos Ministérios, participaram ainda gestoras de políticas públicas para mulheres de outros municípios do Paraná. “Em nome do prefeito Júnior da Femac, relatei à ministra o trabalho que realizamos em Apucarana, além de apresentar as necessidades do município para ampliação das políticas públicas e programas locais em favor das mulheres e da família”, explicou a secretária Denise. Ativista dos direitos das mulheres, Cida Gonçalves afirmou que o novo governo federal irá atuar para viabilizar avanços como, por exemplo, a retomada do Programa Mulher: Viver sem Violência.

