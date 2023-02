Da Redação

De acordo com o resultado das eleições de 2020, o primeiro suplente de vereador do partido PROS é Mário Felippe.

O presidente da Câmara de Apucarana, vereador Luciano Augusto Molina Ferreira (foto), do PL, encaminhou nesta terça-feira (07) ofício ao Juízo da Comarca Eleitoral de Apucarana pedindo informações oficiais sobre quem são os suplentes imediatos da ex-vereadora Jossuela Martins Pirelli (PROS), que pediu licença do Legislativo para assumir a Secretaria Municipal de Assistência Social.

Só depois de uma resposta da Justiça Eleitoral é que Molina vai convocar o suplente para ocupar a vaga em aberto. Segundo Molina, pelo Regimento Interno a Mesa Diretora da Câmara tem um prazo de até quinze dias para fazer a convocação, mas ele acredita que isso deverá ser feito ainda nesta semana. De acordo com o resultado das eleições de 2020, o primeiro suplente de vereador do partido PROS é Mário Felippe, que fez 893 votos.

Agenda com Beto Preto

Acontece na manhã desta quarta-feira, em Brasília, a primeira agenda oficial do prefeito de Apucarana, Junior da Femac (PSD), no gabinete do deputado federal Beto Preto (PSD). Na companhia do parlamentar apucaranense, o prefeito pretende visitar alguns ministérios e órgãos do governo federal para tratar de projetos pendentes do Município. Alguns dos assuntos de interesse de Apucarana, inclusive, já foram tratados por Beto Preto ontem no Fundo Nacional da Educação (FNDE), como a retomada das obras paralisadas de três Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs): no Núcleo Afonso Camargo, Catuaí e Loteamento Celso Marchi, além da Escola Prefeito José Domingos Scarpelini, no Residencial Interlagos.





