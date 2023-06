Da Redação

O vereador Luciano Molina (PL), presidente da Câmara de Apucarana, fez um discurso duro ontem pedindo melhorias no Terminal Urbano de Transporte Coletivo, localizado no centro da cidade. “Não tem mais condições: é sujeira, insegurança, pessoas promovendo atos libidinosos, sanitários destruídos... Não dá para continuar do jeito que está”, disse. Molina chegou a defender a ideia de demolir o local e construir uma nova estrutura. No entanto, pediu uma intervenção ao menos paliativa até que um projeto mais abrangente seja apresentado. O prédio onde fica o Terminal Urbano é histórico em Apucarana. Foi construído em 1962 pela Prefeitura e, inicialmente, funcionou como terminal rodoviário. Desde 1995, o local é usado como Terminal do Transporte Coletivo.

Pai do prefeito

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac (PSD), destacou ontem o avanço na recuperação do pai, o empresário Tião da Femac, que ficou internado após um grave problema no aparelho urinário. Pelas redes sociais, o prefeito agradeceu ao médico Hélio Kissina e ao irmão José Antônio Martins, que também é médico. “Foram 46 dias e, graças a Deus, que guiou Dr. Hélio Kissina e o Dr. José Antônio, meu irmão, o senhor está pronto para outra. Obrigado a todos e a todas que colocaram meu pai Tião em suas orações”, agradeceu o prefeito. O empresário Tião da Femac, que precisou passar por uma cirurgia, está completando a recuperação em casa.

