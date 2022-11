Da Redação

Cambira programa pagamento do 13º do funcionalismo

O prefeito de Cambira, Emerson Toledo (MDB), anunciou ontem a data de pagamento do 13º salário dos servidores ativos, inativos e pensionistas do município. O valor será quitado em parcela única em 23 de novembro. Segundo Toledo, a programação foi possível graças ao equilíbrio financeiro. “A nossa administração tem o compromisso com os nossos servidores. Esse é o trabalho sério feito com eficiência, responsabilidade e planejamento da nossa equipe”, disse o prefeito Toledo, que fez o anúncio ao lado do secretário da Fazenda, Silvio Marezi, da tesoureira Paula Nochi e da diretora de Recursos Humanos Claúdia Marezi.

Mais protestos

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) seguem fazendo manifestações em Apucarana contra a vitória nas urnas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No último domingo (6), um grande grupo de manifestantes voltou a se concentrar em frente ao 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMec), nas margens da BR-376, na saída para Curitiba. Novamente, o ato contou com participantes de cidades da região. Alguns manifestantes estão acampados no local desde o dia seguinte ao segundo turno. Eles querem uma posição das Forças Armadas sobre as eleições.

Lojas fechadas

Ontem, um grupo de apoiadores de Bolsonaro voltou a protestar. Após concentração da Praça Rui Barbosa, eles seguiram em carreata até o quartel do Exército. Muitos empresários participaram da mobilização e alguns chegaram a fechar seus comércios na cidade. O 30º BIMec foi procurado pela coluna, mas não quis se manifestar sobre o assunto. Por e-mail, o Comando Militar do Sul disse apenas que não tem “qualquer participação” nos atos.

