Prefeitura de Apucarana vai ficar fechada uma semana

Devido à implantação de um novo software de gestão, que além de modernizar os trâmites de documentos irá ampliar a plataforma de serviços online ofertados à população, a Prefeitura de Apucarana estará fechada para atendimento presencial do contribuinte entre segunda e sexta-feira da próxima semana (31 de janeiro e 4 de fevereiro).

A suspensão do atendimento, regulamentada por decreto municipal, é necessária para que haja migração das bases de dados dos diversos sistemas em vigência para o “Atende.Net”, bem como capacitação dos servidores municipais visando a operação do novo software. “Com a unificação do sistema de gestão, a administração pública municipal dá um grande salto, modernizando tanto os trâmites internos da prefeitura e autarquias, quanto o atendimento direcionado ao cidadão, ampliando as opções de serviços que poderão ser requisitados através do site ou de aplicativo”, destaca o prefeito Júnior da Femac (PSD).

De acordo com ele, no que tange à gestão pública, além de unificar as informações, o novo software irá diminuir o fluxo de papel, possibilitando a tramitação de documentos no formato digital, economia de gastos com transporte e guarda de processos. “Também irá facilitar e agilizar a rastreabilidade de documentos, oferecendo maior segurança, confiabilidade e integridade da informação”, traduz.

O trabalho técnico de implantação do “Atende.Net” será executado pela empresa IPM Sistemas Ltda., vencedora da licitação, com acompanhamento da Secretaria de Gestão Pública. Segundo explica o superintendente Municipal de TI, André Burin, os sistemas atuais serão interrompidos às 18 horas desta quinta-feira (27). “Não há outra forma de fazer a migração sem que haja suspensão do atendimento ao contribuinte, que retorna normalmente no dia 7 de fevereiro”, reforça o especialista.