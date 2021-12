Da Redação

Prefeitos do Vale engrossam movimento em Brasília

Cerca de 800 prefeitos participaram nesta semana, em Brasília, da Mobilização Municipalista convocada pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) visando pressionar deputados federais e senadores para aprovação de matérias prioritárias de interesse dos municípios. Da região estiveram presentes os prefeitos Ylson Cantagallo (PSD), de Faxinal, na condição de presidente da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi); Emerson Toledo Pires (MDB), de Cambira; Lauro Junior (PSL), de Jandaia do Sul, juntamente com seu vice Dionísio Alves Costa (Pode), o Fifa; e Ilton Kuroda (PSD), de Rosário do Ivaí. A mobilização ocorreu nos dias 13 e 14.

continua após publicidade .

Uma das conquistas do movimento é que na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara Federal foi aprovada a PEC 13/2021, estabelecendo que prefeitos não poderão ser responsabilizados pelo descumprimento, nos exercícios de 2020 e 2021, pelo não cumprimento das metas de investimentos na educação.

Já no Senado foi aprovado o Projeto de Lei do Senado (PLS) 486/ 2017, que regulamenta as associações de Municípios. “A gente conseguiu avançar com a Lei das Associações. Isso é muito importante porque isso afeta todos os prefeitos e vai dar mais segurança ao nosso movimento municipalista”, ressaltou o líder municipalista Paulo Ziulkoski, presidente da CNM.

continua após publicidade .

Para o presidente da Amuvi, prefeito Gallo, quando os prefeitos lutam unidos sempre se consegue algo de bom em favor dos municípios. Neste sentido, ele defende o fortalecimento cada vez mais do municipalismo regional, estadual e nacional.