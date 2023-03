Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A prefeita de São Pedro do Ivaí, Maria Regina Della Rosa Magri (União Brasil), está desde segunda-feira em Brasília, para tratar de uma série de assuntos de interesse do município junto aos ministérios e órgãos do governo federal. Pelo mesmo motivo está na Capital Federal o prefeito de Mauá da Serra, Hermes Wicthoff (PSD).

continua após publicidade .

A prefeita participou de uma reunião promovida pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), para discutir sobre o Censo Demográfico. Prefeitos de todos Brasil estão preocupados com os critérios utilizados na coleta das informações e com a possibilidade de mudanças nos coeficientes do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, propôs a atuação em duas frentes para tentar minimizar os efeitos negativos nas finanças das prefeituras que perdem recursos.

continua após publicidade .

Regina Magri destaca que foi apresentada uma proposta para que seja dado um prazo de 10 anos para que os municípios migrem para a nova faixa de coeficiente do FPM. “O texto da proposta apresentada ao Congresso Nacional estabelece uma transição de dez anos para migração e que este prazo passe a valer assim que forem divulgados os dados finais do censo deste ano”.

O prefeito Hermes Wicthoff, também participou da reunião sobre o Censo, visto que Mauá da Serra também corre o risco de perder recursos com os resultados que estão para serem divulgados. “Estamos juntos aqui com outros prefeitos, para lutar por nossos municípios, para que a nossa população não venha a sofrer por causa de uma possível queda de FPM”, frisa Regina.

A prefeita de São Pedro do Ivaí e o prefeito de Mauá da Serra se encontraram com o chefe de Assessoria do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Sinval Dias dos Santos, para buscarem orientações e possíveis soluções.

continua após publicidade .

Realizado pelo IBGE, a coleta de dados foi encerrada no início deste mês e agora está em fase de apuração com previsão de que o resultado seja divulgado em abril.





Siga o TNOnline no Google News