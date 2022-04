Da Redação

Prefeitos do Paraná vão até Brasília

Pelo menos 186 prefeitos e vice-prefeitos e 121 vereadores do Paraná já confirmaram presença na 23ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que será realizada entre os dias 25 e 28 de abril. A abertura oficial será na manhã do dia 26, com a presença do presidente Jair Bolsonaro e de vários ministros de Estado. Mais de 5 mil gestores públicos são esperados no maior evento municipalista do Brasil.

Um dos pontos altos da marcha será a entrega da pauta municipalista, da apresentação das propostas e dos questionamentos dos prefeitos junto aos pré-candidatos a presidente da República nas eleições de outubro de 2022.