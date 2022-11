Da Redação

A maioria dos prefeitos do Vale do Ivaí atendeu ao chamado do governador Ratinho Junior (PSD) e participou ontem do encontro “Governo 5.0 — Desenvolve Paraná — Sustentabilidade a Serviço da População”, em Foz do Iguaçu. Os gestores acompanharam a abertura do evento com a presença do governador e também das palestras ofertadas no encontro, que tem como foco a inovação e a sustentabilidade. O governo levou todas as secretarias para Foz e apresentou aos prefeitos inúmeras sugestões de soluções conjuntas nas mais diversas áreas da administração pública.

Junior da Femac e Vital conversam com Ratinho Jr durante evento em Foz

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac (PSD), e seu vice, Paulo Vital (PSD), estiveram ontem com o governador Ratinho Junior (PSD) em Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado. Eles conversaram durante o evento “Governo 5.0 – Desenvolve Paraná – Sustentabilidade a Serviço da População”. Junior da Femac e Paulo Vital aproveitaram o intervalo do encontro, que reuniu prefeitos de todo o Paraná, para tratar com Ratinho Junior de vários projetos para 2023, incluindo obras de mobilidade urbana e turismo rural e religioso. “O governador tem um carinho especial por Apucarana e temos certeza de que no seu novo governo iremos firmar excelentes parcerias com o Estado”, disse o prefeito apucaranense.





