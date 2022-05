Da Redação

O prefeito de Jandaia do Sul, Lauro Junior (União Brasil), fez nesta semana uma vistoria nas obras de construção das 75 casas do Programa Vida Nova, do governo do Estado.

Ele estava acompanhado do diretor do Departamento Municipal de Obras, João Henrique Maximiano, da chefe do escritório regional da Cohapar, Elisângela Costa de Araújo, do superintendente de Obras da Cohapar, Fábio Ortigara, e do engenheiro civil e fiscal de Obras da Cohapar, Waldemar Sarnes Netto.

Segundo a equipe apurou, o andamento das obras está dentro do cronograma. A previsão é que as unidades sejam entregues às famílias até o março do ano que vem com toda infraestrutura pronta.

