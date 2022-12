Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O prefeito Sérgio Onofre da Silva (PSC) interrompeu o recesso da prefeitura de Arapongas, que vai até dia 31, para uma coletiva de imprensa (foto), nesta quarta-feira, para explicar as mudanças na base de cálculos para o IPTU de 2023. O prefeito aproveitou para responder às críticas feitas por vereadores de oposição que estariam, segundo ele, fazendo proselitismo político.

continua após publicidade .

“Eles estavam certos ao votar contra o projeto que enviamos para atualizar a Planta Genérica de Valores, que estava desatualizada há 26 anos. É da oposição votar contra. Só não podem mentir”, disse o prefeito. Vereadores da oposição teriam dito que que a prefeitura teria enviado projeto reajustando o IPTU “no apagar das luzes”, referindo-se ao final do ano. “Aqui não tem ninguém no apagar das luzes. A gente trabalha. Estou aqui trabalhando. No apagar das luzes está apenas quem não tem mais o que fazer”, respondeu o prefeito.





Siga o TNOnline no Google News