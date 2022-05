Da Redação

O prefeito Junior da Femac (PSD) recebeu nesta sexta-feira a visita do pastor Daniel Acyolli, presidente da Igreja Assembleia de Deus, de Apucarana. Ele estava acompanhado dos pastores Marco Acyolli, Avacir Lara e Iloido Carloto (vice-presidente da Igreja). Na conversa com o prefeito foi abordado o trabalho de evangelização desenvolvido pela Assembleia de Deus, a realização de obras e a programação de eventos prevista para este ano em Apucarana, além de outros assuntos. “A Assembleia de Deus é uma força, uma riqueza de Apucarana. É um dos pilares da fé, que fazem a nossa cidade ser unida e pacificada politicamente, buscando sempre novas conquistas sócio econômicas”, comentou o prefeito Junior da Femac, que tem mantido um bom relacionamento com todos os líderes religiosos de Apucarana, independentemente da crença.