Da Redação

Prefeito Gallo com Ratinho Junior

O prefeito de Faxinal e ex-presidente da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi), Ylson Álvaro Cantagallo (PSD), o Gallo, deverá ser o coordenador regional da campanha à reeleição do governador Ratinho Junior (PSD) nas eleições de 2 de outubro deste ano em vários municípios da região.

Vale lembrar que em 2018 Gallo também coordenou a campanha de Ratinho Junior em 16 municípios do Vale. Em Faxinal, especificamente, Ratinho Junior obteve 84% dos votos válidos, um dos índices mais altos do Paraná. Para Gallo, Ratinho Junior tem feito um bom governo em favor de todos os municípios do Paraná, em especial do Vale do Ivaí, onde tem suas origens.