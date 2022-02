Da Redação

Prefeito de Mauá da Serra tem contas aprovadas

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) deu parecer favorável, sem ressalvas, à aprovação das contas do prefeito de Mauá da Serra, Hermes Wicthoff (PSD), referentes aos exercícios de 2019 e 2020, ou sejam, do seu mandato anterior.

continua após publicidade .

Os pareceres do relator conselheiro Ivan Lelis Bonilha sobre cada conta foram aprovados por unanimidade pelos conselheiros da Primeira Câmara do TCE-PR e agora serão encaminhados à Câmara de Vereadores para serem referendados pelo Legislativo Municipal.

Para o prefeito Hermes Wicthoff, o parecer favorável à provação das contas não é mérito apenas seu, mas de toda a equipe de funcionários da administração municipal, em especial dos setores de Contabilidade e Finanças.