Visita ao Providência

O prefeito de Jardim Alegre, José Roberto Furlan (Cidadania), esteve em Apucarana nesta quarta-feira. Ele estava acompanhado do vereador Rubens Vanderlei de Castro e da secretária municipal de Saúde, Silvia Bovo Tsechuk. Na agenda, uma visita ao Hospital da Providência, onde foram recebidos pela diretora, irmã Geovana Ramos. Na pauta da conversa com a direção do Providência, a busca por possíveis parcerias. Nesta semana, o Providência assinou a ordem de serviço para a ampliação do Pronto Socorro, que atende quase 5 mil pessoas de Apucarana e região, a cada mês.

Expulsão do MDB

O vereador Antonio Vila Real (MDB), que foi suspenso por 15 dias de suas funções na Câmara de Ivaiporã, está enfrentando um outro processo. Na campanha eleitoral deste ano, ele optou por apoiar o deputado estadual Alexandre Curi (PSD) e o deputado federal Beto Richa (PSDB), e não os candidatos do MDB. A infidelidade levou o Diretório Municipal do MDB de Ivaiporã a expulsá-lo por não seguir a ideologia do partido. O processo foi encaminhado ao Diretório Estadual do MDB, que também pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a cassação do seu mandato. Caso isso aconteça, a suplente Mara da Silva (Sandra do Cafezinho) poderá assumir cadeira no Legislativo de Ivaiporã. Vila Real diz que há muito tempo o MDB já tenta sua expulsão.





