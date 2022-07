Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Prefeito Lauro Júnior

Jandaia cumpre piso dos agentes

continua após publicidade .

Jandaia do Sul engrossa a lista de municípios da região que estão regulamentando o reajuste do piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Projeto de Lei Federal que prevê o ajuste de 41,96% no piso salarial desses profissionais e também dos agentes de combate a endemias (ACE) foi enviado pelo prefeito Lauro Júnior, do União Brasil, à Câmara Municipal de Vereadores.

O projeto determina que o ajuste será retroativo desde maio, quando foi determinado pelo Governo Federal, e a diferença será paga com recursos próprios do município. Em Apucarana, o prefeito Junior da Femac (PSD) também anunciou uma folha complementar para acertar a diferença do pagamento do novo piso, que agora é de R$ 2.424,00.

continua após publicidade .

Um cantor na Câmara

A Câmara de Vereadores de Faxinal recebeu na sessão ordinária desta segunda-feira o cantor e compositor faxinalense Gustavo Santos. Ele esteve no Legislativo a convite do vereador Carlinhos Vila (MDB), para falar de sua história de conquista e superação. Ao usar a Tribuna, Carlinhos Vila relatou que Gustavo Santos veio de família simples, atuou como pedreiro e, a partir do seu talento musical, tem se apresentado em muitas cidades. “Recentemente, ele cantou em Maringá para mais de 10 mil pessoas, dividindo palco com o campeão da primeira edição do The Voice Kids, Wagner Barreto. Isso é motivo de muito orgulho para nós, faxinalenses”, salientou o parlamentar.

Siga o TNOnline no Google News