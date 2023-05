Da Redação

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, recebeu ontem o prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil (PSD) em audiência em Curitiba. Na ocasião, Beto Preto autorizou o repasse de R$ 700 mil para a compra de um ônibus que será utilizado pelos pacientes em tratamento de câncer no município. O veículo servirá para trajeto diário a hospitais de Londrina e Arapongas. O prefeito estava acompanhado do presidente da Câmara de Ivaiporã, Edivaldo Montanheri, o Sabão (PTB), e do deputado estadual Artagão Júnior (PSD). Ainda na reunião foi autorizado o envio do projeto para reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) no distrito de Santa Bárbara. Os recursos garantidos para a obra chegam a R$ 250 mil.

“Sessão histórica”

O presidente da Câmara de Apucarana, vereador Luciano Molina (PL), classificou como “histórica” a sessão ordinária realizada nesta segunda, quando os vereadores aprovaram as contas de 2021 do prefeito Junior da Femac (PSD). O motivo foi a “estreia” do intérprete de Libras. Desde a sessão de ontem, todos os eventos do Legislativo contarão com tradução simultânea para a língua de sinais, conforme projeto de resolução aprovado por unanimidade. Uma empresa foi contratada para prestar o serviço. No primeiro dia, dois intérpretes se revezaram no plenário. O trabalho dos profissionais também pode ser conferido na transmissão da sessão feita nos canais oficiais da Câmara de Apucarana na internet.

