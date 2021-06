Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

O prefeito Emerson Toledo (MDB), de Cambira, decidiu flexibilizar as medidas restritivas em relação ao comércio.

Neste domingo poderão funcionar até as 12 horas mercados, padarias, quitandas, açougues e lojas de conveniência. O atendimento será limitado a cinco pessoas no estabelecimento, que terá que ter alguém na porta controlando o fluxo e disponibilizando álcool para higienização.

Continuam proibidos aglomeração e consumo de bebidas no local e nas vias públicas. É permitido delivery para gêneros alimentícios até 23 horas. Nos bares, segue proibido consumo no local, somente delivery até as 12 horas.