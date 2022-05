Da Redação

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre (PSC), recebeu nesta semana a visita do comandante da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (7ª CIPM), major Israel Aparecido de Carvalho, do subcomandante, capitão Dejair Budkevitz, e do cabo PM Brito.

Os militares entregaram ao prefeito uma placa de reconhecimento profissional pelos esforços junto à segurança pública municipal. “ Uma homenagem ao prefeito. Ele não poupa esforços e tem cooperado com a nossa 7ª CIA, bem como com a segurança pública municipal de uma maneira geral”, pontou o major Israel. Onofre agradeceu o reconhecimento e reforçou o apoio à corporação. Segundo ele, “as Forças de Segurança de Arapongas atuam de maneira integrada em prol de toda a comunidade”.