A santa é a padroeira dos ciclistas

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre da Silva (PSC), marcou presença nesta terça-feira (15), feriado da Proclamação da República, no 1ºPedal Nossa Senhora do Ghisallo, realizado no distrito de Aricanduva. O evento reuniu diversos ciclistas de Arapongas e de outros municípios da região.

Aricanduva virou um ponto de referência para os apaixonados pelo ciclismo com a inauguração de uma gruta de Nossa Senhora di Ghisallo no local. A santa é a padroeira dos ciclistas. A obra foi uma iniciativa da Paróquia Senhor Bom Jesus e contou com apoio da Prefeitura de Arapongas.

Além da gruta, o local reúne uma estrutura para o descanso e até manutenção das bikes. O trecho da BR-369 entre Apucarana e Arapongas é muito usado pelos ciclistas, principalmente aos finais de semana e feriados.

