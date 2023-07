Da Redação

Junior da Femac (PSD) e Junior Weiller no gabinete

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac (PSD), recebeu na manhã desta sexta-feira (7), a visita do ex-presidente da Associação de Municípios do Paraná (AMP), Junior Weiller. Desde 1º de junho, ele ocupa o cargo de superintendente geral de apoio aos municípios, na Casa Civil, do Governo Carlos Massa Ratinho Junior.

Weiller renunciou ao cargo de prefeito de Jesuítas – no seu quarto mandato – no dia 15 de maio e passou a função para o vice-prefeito, Edicarlos Grizoto de Oliveira. O novo superintendente da Casa Civil presidiu a Associação dos Municípios do Paraná de março de 2021 a março de 2023.

No diálogo mantido com o prefeito de Apucarana, Junior Weiller se colocou à inteira disposição de Apucarana para demandas junto ao Governo do Estado. Junior da Femac agradeceu a visita e já aproveitou para tratar com ele sobre alguns projetos.

