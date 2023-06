Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac (PSD), recebeu nesta quarta-feira (14) a visita de cortesia do pastor da 1ª Igreja Quadrangular de Apucarana, Sebastião Vieira. No encontro Vieira, que é presidente do Conselho de Ministros Evangélicos de Apucarana e Região (CMEAR), anunciou para agosto a realização de ações na área da saúde, voltadas à população em geral da cidade.

continua após publicidade .

“A prefeitura e a igreja trabalham juntas para prestar um acompanhamento às famílias, em especial neste momento em que saímos de uma pandemia”, afirma o prefeito.

Siga o TNOnline no Google News