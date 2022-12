Da Redação

Um momento histórico. Foi assim que o prefeito Junior da Femac (PSD) definiu a assinatura, ontem, da ordem de serviço do Hospital de Apucarana. Na solenidade, Junior fez questão de reunir os vereadores da base. Além de presença na solenidade (foto), Mauro Bertoli (União Brasil), Toninho Garcia (União Brasil), Marcos da Vila Reis (PSD), Rodrigo Recife (União Brasil), Tiago Lima (MDB), Luciano Facchiano (PSB), Franciley Poim (PSD), Luciano Molina (PL) e Jossuela Pirelli (PROS) também assinaram o contrato com a empreiteira Termale, a vencedora da licitação, na qualidade de testemunhas. Segundo o prefeito de Apucarana, trata-se de um reconhecimento ao apoio prestado pelos vereadores desde o anúncio do projeto.

Saúde financeira

Ao receber na tarde de ontem a ordem de serviço para dar início às obras do Hospital de Apucarana (HA), o engenheiro civil Ruliano Bagnhuk, sócio-proprietário da empreiteira curitibana Termale Engenharia Ltda, frisou que participou da licitação depois de pesquisar sobre a Prefeitura de Apucarana. “Obtivemos boas referências sobre a saúde financeira do município e também sobre o cumprimento das responsabilidades assumidas com os prestadores de serviços”, assinalou Bagnhuk. O valor da obra é de R$18,5 milhões, com prazo de execução fixado em 15 meses. Trata-se da maior licitação da história de Apucarana. O prefeito Junior da Femac agradeceu aos diretores da Termale Engenharia pela confiança.





