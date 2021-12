Da Redação

Prefeito de Apucarana está indignado com furtos

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac (PSD), se manifestou indignado pelos sucessivos arrombamentos e furtos de fios de cobre, deixando quatro unidades da educação sem energia elétrica. Ele reforçou o pedido às forças policiais no sentido de identificar e prender a quadrilha que tem atacado prédios públicos. Nos últimos meses, outras unidades também foram alvo de ladrões. E na madrugada desta quarta-feira bandidos arrancaram a fiação elétrica do CMEI José Inácio Neto (Recanto do Lago), Escola Fábio Henrique (Marissol), Escola Fernando José Acosta (Sumatra) e o CAIC (Jardim Monções). “A partir de agora, agentes de segurança irão atuar 24 horas por dia nas 60 escolas e CMEIS de Apucarana.

Salários antecipados

Os servidores municipais de Apucarana receberam neste dia 22 os salários de dezembro. A prefeitura antecipou a folha, permitindo que os servidores possam ter um Natal e um Ano Novo mais tranquilo. “O valor da folha salarial do Município chega a R$15 milhões e também será muito positivo para o comércio local. “Neste ano, em função de decreto federal referente à pandemia, infelizmente não poderemos pagar o abono natalino. Mas em janeiro esse valor será pago. E também, no início do próximo ano, será feita a reposição salarial de 2020, que não pôde ser paga, somada à inflação de 2021, algo em torno de 13%”, comentou o prefeito Junior da Femac. Ele frisa que, “a partir de 2013, nunca mais houve atraso de salário na Prefeitura.