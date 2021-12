Da Redação

Prefeito de Apucarana entusiasmado

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac (PSD), ficou entusiasmado com o estudo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do Ministério da Economia, fechado no mês de novembro. O resultado saiu nesta semana e coloca Apucarana entre as principais cidades geradoras de emprego no Paraná.

“No geral somos a 12ª no Estado, mas conseguindo superar até alguns municípios com o dobro de população”, comenta Junior. Ele também destaca o atual cenário de Apucarana que atrai novos empreendimentos com seus bons índices de avaliação na educação, saúde, saneamento básico, IDH e IDEB. “Estamos conseguindo, gradativamente, avançar no processo de formalização de muitas pequenas e microempresas e isso é muito bom”.