A Associação dos Municípios do Paraná (AMP) reúne prefeitos nesta quarta (15), a partir das 8h30, na sede do Celepar, em Curitiba. O encontro será comandado pelo presidente da entidade, José Aparecido Weiller Junior, prefeito de Jesuítas. O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, que integra a diretoria executiva da AMP confirmou participação. Na pauta estão temas como estratégias dos municípios na retomada da economia no pós-pandemia, e a falta de medicamentos que vem afetando muitas prefeituras.

Após ter domicílio eleitoral negado em São Paulo, inviabilizando qualquer disputa de cargo por terras paulistas, o ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro foi obrigado a voltar para o Paraná, mas continua indeciso. Em coletiva realizada ontem, convocada pelo seu partido, o União Brasil, e ao lado do presidente da legenda, Luciano Bivar, Moro não anunciou candidatura a nada. Pelo contrário, mandou a clássica resposta de que vai fazer o que o povo quiser e o que partido precisar. Disse que vai rodar o Estado em caravana antes de se decidir.

Batalhão em Arapongas

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, vem fazendo uma intensa campanha para elevar a 7ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) de Arapongas em batalhão. Cumprindo agenda em Curitiba ontem, Onofre participou de uma reunião junto ao deputado estadual Tiago Amaral (PSB), que vem apoiando o município na empreitada. “Eu não desisto e temos certeza de que vamos conseguir levar o batalhão a Arapongas”, frisou o prefeito. A insistência de Onofre, é bom ressaltar, conquistou a nova cadeia do município, em construção.