O prefeito de Apucarana, Junior da Femac (PSD), realizou nesta segunda-feira (4), uma reunião com todo seu secretariado. O objetivo foi avaliar o balanço do primeiro semestre e definir as prioridades para a segunda metade do ano. Segundo ele, foi um período de muita produtividade e de superações.

“Conseguimos implantar o novo sistema informatizado, incluindo todos os serviços oferecidos aos cidadãos, por meio do site da prefeitura. Também lançamos os concursos da Guarda Municipal, da Saúde, da Educação e da Prefeitura”, comentou. O balanço do semestre apresenta 34 obras em andamento na educação, assistência social, saúde e infraestrutura urbana. Também foram destacados programas implantados como o Restaurante Popular, Feira Verde, Passe da Gestante e o subsídio da prefeitura no transporte coletivo.

Pessuti lança desafio

O ex-governador e pré-candidato ao Senado, Orlando Pessuti (MDB), desafiou os demais pré-candidatos ao Senado pelo Paraná a um debate sobre os assuntos de interesse do Estado. O desafio foi lançado no último final de semana, em Maringá, durante encontro com correligionários e lideranças regionais. “Vamos desde já debater o Paraná. Eu conheço os 399 municípios do nosso Estado e estou pronto para essa conversa olho no olho com vocês sobre as questões que interessam ao povo paranaense”, afirmou. “A figura do senador é muito importante para o Estado. E não se disputa uma vaga ao Senado com bravatas e pautas pessoais, é necessário ter conhecimento do que cada município do Paraná necessita”, disse Pessuti,

