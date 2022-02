Da Redação

Prefeito de Apucarana e eleições 2022

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac (PSD), tem dito ao secretariado que este é um ano eleitoral e será preciso um esforço ainda maior da equipe em todas as áreas, no sentido de garantir sempre um atendimento de qualidade à população.

Ele também considera importante que o grupo político esteja totalmente engajado em favor dos candidatos a deputados.

Neste caso, ele defende apoio à candidatura do secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, a deputado federal, e do governador Ratinho Junior à reeleição. “Há algumas décadas Apucarana não elege um representante no Congresso e agora o quadro é bastante favorável”, assinala, acrescentando que, certamente, o grupo também terá candidatura a estadual.