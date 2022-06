Da Redação

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac (PSD), cumpre agenda nesta quinta e sexta-feira (9,10) em Curitiba, onde estará acompanhado de servidores ligados à superintendência de turismo. A comitiva apucaranense irá participar da Expo Turismo Paraná 2022, promovida pela Paraná Turismo e a Associação Brasileira de Agências de Viagens do Paraná (ABAV-PR).

O evento será aberto nesta quinta-feira, no Expo Unimed, e prossegue amanhã. Apucarana irá apresentar seus principais roteiros turísticos, incluindo a Serra de Apucarana e a Estrada Bela. E, no estande da Amuvitur, a equipe de turismo de Apucarana irá ofertar degustação de vinhos, chopp artesanal e queijos produzidos na cidade.

Ducci em Arapongas

O deputado federal Luciano Ducci (PSB) estará no Hospital Norte do Paraná (Honpar), em Arapongas, para entregar um tomógrafo adquirido por meio de emenda parlamentar, equipamento que, além dos exames tradicionais, tem o diferencial da realização das angiotomografias. O evento será nesta sexta-feira (10), às 10h. O equipamento de alta definição já está em funcionamento, tendo capacidade para realizar até 50 exames por dia e dobrar a capacidade do hospital. Hoje são feitos 1.100 exames mensais. O tomógrafo completa o parque de imagens do Honpar, considerado um dos melhores do Estado do Paraná.