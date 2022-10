Da Redação

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac (PSD), manteve contato ontem, em Curitiba, com o Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), conselheiro Fabio Camargo. Foi durante o seminário técnico denominado Nova Prestação de Contas Anual. “Coloquei Apucarana à disposição para a realização de atividades de formação do TCE/PR, e também falamos sobre a licitação do Hospital de Apucarana”, informou Junior da Femac.

O Presidente do TCE-PR, Fábio Camargo, ressaltou a importância da parceria e do diálogo entre o município e o tribunal. “O Tribunal está aberto para ajudar e acompanhar esta licitação e as demais ações do município de Apucarana”, assinalou Camargo, agradecendo por Apucarana já ter sediado um seminário do TCE e, novamente, ter se colocado à disposição para um novo evento.

