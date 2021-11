Da Redação

Prefeito anuncia casas em Lunardelli

O prefeito de Lunardelli, Reinaldo Grola (PSD), anunciou na quinta-feira (26), a aquisição de um terreno de 1,5 alqueire para construção de mais casas populares.

A área foi adquirida no valor de R$ 418 mil com recursos próprios. De acordo com o prefeito, o terreno poderá ser subdividido em pelo menos 75 lotes. Ele já está negociando com a Cohapar a construção dessas unidades habitacionais, que deverão atender à demanda do município nesta área.

Grola observa que a negociação para compra deste terreno durou cerca de oito meses, incluindo o trâmite do projeto na Câmara de Vereadores, porém tudo deu certo para a administração municipal e, principalmente, para quem precisa de moradia.

