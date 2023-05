Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O prefeito Junior da Femac, de Apucarana, vem mantendo o ritmo normal de sua administração e, até agora, não se manifestou publicamente sobre as denúncias de supostas irregularidades na gestão apresentadas por vereadores da oposição.

continua após publicidade .

O caso foi levado por esses vereadores ao conhecimento do Ministério Público (MP). Interlocutores do prefeito afirmam que ele irá apenas falar sobre o assunto quando houver um eventual posicionamento do MP, o que não ocorreu até agora. Enquanto isso, ele seguirá com a sua rotina de trabalho.

Junior da Femac tem procurado demonstrar tranquilidade sobre o assunto. Segundo fontes ouvidas pela coluna, ele argumenta que não há irregularidades e, por isso, não vê necessidade de falar no momento.

continua após publicidade .





Siga o TNOnline no Google News