Da Redação

Pré-candidata a federal

A publicitária Carolina Scarpelini, mais conhecida como Carol Scarpelini, foi lançada pré-candidata a deputada federal no pleito deste ano durante reunião do partido Solidariedade, realizada nesta quinta-feira à noite, no Hotel Doral, com a presença do presidente do diretório da legenda no Paraná, deputado estadual Luisão Goulart. Carol diz que vai para a disputa como uma das representantes das mulheres de Apucarana e da região no pleito eleitoral, uma vez que sempre esteve envolvida em política e se considera em condições de concorrer ao cargo. Ela explica que a escolha pela Câmara Federal é uma decisão pessoal e circunstancial.

Duas sessões na Câmara

A Câmara de Apucarana vai realizar três sessões nesta segunda-feira, duas extraordinárias e uma ordinária. As extraordinárias acontecem às 15h e 15h40, quando será votado projeto de lei encaminhado pelo prefeito Junior da Femac que estabelece os valores que serão cobrados dos usuários do Restaurante Popular, que começa a funcionar em breve na Barra Funda. Preço das refeições será de R$ 2 e restante do custo final será bancado pela Prefeitura. Já na sessão ordinária, às 16 horas, constam apenas cinco matérias da ordem do dia para votação. Dessas, duas são moções de aplausos, uma para policiais militares e outra para o grupo Amigos do Sorriso.