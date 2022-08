Da Redação

Dia 15 de agosto (nesta segunda-feira ) é uma data importante para as eleições 2022. Além de ser o prazo final para pedido de registros de candidaturas, vence também nesta segunda-feira o prazo para que os tribunais e conselhos de contas disponibilizem à Justiça Eleitoral a relação de quem teve as contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do órgão competente.

As exceções são os casos em que a questão estiver sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário, ou em que haja sentença judicial favorável à pessoa interessada. A partir de 15 de agosto também não é mais permitida a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral.

Perda de patrimônio

O governador Ratinho Júnior (PSD) e o ex-governador Roberto Requião (PT) declararam à Justiça Eleitoral que tiveram redução de seus patrimônios em relação às eleições de 2018. Ratinho Jr informou ter um patrimônio de R$ 8,8 milhões, contra

R$ 13,4 milhões há quatro anos, uma redução de 34%. Requião disse ter bens no valor de R$ 897 mil, contra R$ 2,5 milhões em 2018, quando disputou o Senado, uma queda de 64%. Ricardo Gomyde (PDT) declarou bens no valor de R$ 88,3 mil, contra R$ 1,7 milhão em 2018, quando disputou a Câmara Federal, queda de 95%. Professora Angela (PSOL) declarou uma casa no valor de R$ 321,8 mil. Professor Ivan (PSTU) disse não ter bens.

