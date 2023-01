Da Redação

Prefeitos dos 26 municípios que integram a Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi) vão participar de reunião no dia 4 de fevereiro, em Jandaia do Sul. Será a partir das 11 horas na sede da Associação dos Professores de Jandaia do Sul (Aprojan). No encontro, será empossada a nova diretoria da associação para o biênio 2023/2024, que tem como presidente eleito o prefeito de Jandaia do Sul, Lauro Junior (União Brasil), e como vice o prefeito de Cambira, Emerson Toledo Pires (MDB). Na ocasião, ele vai receber o cargo do atual presidente Luiz Carlos Gil (PSD), prefeito de Ivaiporã. Lauro Junior e Toledo vão se revezar na presidência da Amuvi nos próximos dois anos.

Reajustes em Ivaiporã

Em duas sessões extraordinárias realizadas na última segunda-feira, a Câmara de Ivaiporã aprovou projetos de lei que elevam os salários dos servidores do Legislativo e os subsídios dos vereadores. O reajuste é de 5,6% para todos, baseado no IPCA. As propostas tiveram aprovação de todos os vereadores presentes. Com a aprovação, os subsídios dos vereadores passam de R$ 6.170,27 para R$ 6.527,88. No mesmo dia foram aprovados o orçamento da Casa para 2023 e projeto que trata das diárias. Segundo o presidente da Câmara, Edivaldo Aparecido Montanheri (PTB), o Sabão, mesmo com esse reajuste o Legislativo mantém seu orçamento enxuto e sob controle

