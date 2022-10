Da Redação

Ponto facultativo I

O prefeito de Arapongas, Sergio Onofre da Silva (PSC), assinou decreto determinando ponto facultativo nas repartições públicas municipais nesta sexta-feira (28) devido ao Dia do Servidor Público. A regulamentação prevê que deve ser mantido o funcionamento dos serviços julgados indispensáveis pelos respectivos secretários de cada área. A Secretaria de Saúde, por exemplo, vai manter o atendimento normal na Unidade Pronto Atendimento (UPA) 24 horas, no Jardim Caravelle, Pronto Atendimento 24 Horas Alberto Esper Kallas, da Vila Industrial e Samu. A coleta seletiva funcionará normalmente. Todas as atividades serão retomadas na segunda-feira (31).

Ponto facultativo II

Em Apucarana, as repartições públicas municipais também devem ficar fechadas, conforme o decreto municipal nº 889/2021, editado pelo prefeito Júnior da Femac (PSD) ainda no ano passado, que listou os feriados e pontos facultativos em 2022. A maioria das prefeituras deve fechar na sexta-feira, embora alguns prefeitos estejam preocupados com a eleição presidencial de domingo (30) e poderiam rever a medida, com medo de aumento da abstenção. Muitos chegaram a cogitar a possibilidade de cancelar o ponto facultativo para garantir que os servidores não viagem e votem no próximo domingo.

