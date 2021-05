Continua após publicidade

O prefeito de Manoel Ribas, José Carlos Corona (PMN), tem dito na cidade que não considera ninguém oposição ao seu governo, mesmo aqueles que estiveram do outro lado na disputam pela Prefeitura, em especial deputados estaduais e federais.

Pelo contrário, Corona afirma que tem convidado a todos a colaborar com a administração municipal, pois acima das divergências políticas, o que interessa mesmo é o desenvolvimento do município de Manoel Ribas. “Aqueles que não estiveram em nosso palanque também tem as portas abertas no nosso governo para ajudar o município”, ressalta o prefeito, que foi eleito.