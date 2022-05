Da Redação

Posse no Solidariedade

Filiados ao partido Solidariedade, de Apucarana, vão se reunir nesta quinta-feira (26), às 19h30, no Hotel Doral. Na oportunidade será dada posse aos integrantes da nova Executiva Municipal, que tem como presidente Carolina Scarpelini, a Carol, filha do ex-prefeito Carlos Roberto Scarpellini. Nesta reunião estará presente o presidente estadual da legenda, deputado estadual Luizão Goulart. Carol Scarpelini, que já disputou as eleições para vereadora e prefeita, pretende disputar uma vaga na Câmara Federal. Segundo Carol, é importante a região ter uma mulher na disputa e, neste caso, ela se sente preparada para as eleições e para representar o Paraná.

Aplausos à secretária Marli

A Câmara de Apucarana realiza sessão solene no próximo sábado (dia 28), às 10 horas, no Auditório do Colégio Estadual Nilo Cairo. Nesta sessão será entregue Moção de Aplausos à professora Marli Regina Fernandes da Silva, secretária municipal de Educação. A honraria, proposta pela vereadora Jossuela Pirelli (PROS), foi aprovada pelos parlamentares “pelo valioso trabalho prestado em prol da educação do município de Apucarana”. Estarão presentes várias autoridades públicas, entre elas, o prefeito Junior da Femac (PSD) e o ex-prefeito, ex-secretário estadual da Saúde e agora assessor de gabinete do governador Ratinho Junior (PSD), Beto Preto .

Kits esportivos às Apaes

O deputado estadual Pedro Paulo Bazana (PSD) entregou na última sexta-feira 19 kits esportivos contendo bolas para a prática de diferentes esportes para várias instituições de ensino adquiridos através do programa Paraná Esporte, do governo do Estado. Foram contempladas 15 Apaes em Arapongas, Apucarana, Califórnia, Sabáudia, Faxinal, Mauá da Serra, Manoel Ribas, Cambé, Florestópolis, Jataizinho, Guairaçá, Santa Isabel do Ivaí, Reserva do Iguaçu, Roncador e General Carneiro, além do Centro Ocupacional de Londrina, a Casa do Bom Menino, de Arapongas, e os colégios estaduais Ivanilde de Noronha e Antônio Racanelo, de Arapongas. Investimento é de R$ 120 mil.