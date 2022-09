Da Redação

Deputados sem projetos

Dos 448 deputados federais candidatos à reeleição, 28 apresentaram uma média de um projeto de lei ou menos por ano na atual legislatura. Eles buscam mais um mandato justamente na Casa do Congresso que representa o povo e tem como atribuição básica a elaboração, o debate e a aprovação de leis. Quatro parlamentares não enviaram projeto algum: Nilson Pinto (PSDB-PA), Junior Lourenço (PL-MA), Cristiano Vale (PP-PA) e Hermes Parcianello (MDB-PR). Ao todo, foram 15.929 projetos levados à Câmara pelos 513 deputados em pouco mais de três anos e meio. A média é de 31 iniciativas por congressista - cerca de oito por ano.

Paulo Vital com empresários e trabalhadores

No início desta última semana de campanha eleitoral, a “dobradinha” apucaranense do Partido Social Democrático (PSD), Beto Preto candidato a deputado federal e Paulo Vital candidato a deputado estadual, visitou um total de 15 empresas da cidade. “A receptividade dos trabalhadores e dos empresários foi excelente, com todos ouvindo atentamente as nossas propostas e planos para contemplar Apucarana e região com recursos, obras e programas”, avaliou Beto Preto. “Para a nossa satisfação, os eleitores estão compreendendo a importância de a nossa cidade dispor de deputados em Brasília e Curitiba, e alinhados com a administração municipal e o Governo do Estado”, assinalou Paulo Vital, manifestando-se bastante animado com a possibilidade de obter uma grande votação no pleito de domingo.

