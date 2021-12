Da Redação

Poim visita Delegado da 17ª SDP, Dr. Marcus Rodrigues

O presidente da Câmara Municipal, Franciley Preto Godoi, Poim e o diretor administrativo da Casa de Leis, Dr. Cecílio Luz Júnior, fizeram uma visita na semana passada, ao Delegado-Chefe da 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana, Dr. Marcus Felipe da Rocha Rodrigues.

Entre vários assuntos abordados, Poim destacou que foi uma visita produtiva. “Desde que assumi a presidência da Câmara, essa é a primeira visita que faço ao Dr. Marcus. Foi um encontro importante e nos colocamos à disposição para seguir com as parcerias entre o legislativo municipal e essa instituição tão nobre que é a Polícia Civil”, destacou Poim.

O presidente reafirmou, ainda, o compromisso que tem entre a Câmara e o Governo do Estado. “Trabalhamos no sentido de unir forças e lutar sempre por uma legislação mais forte. Juntos fazemos uma cidade melhor para todos apucaranenses”, disse.

Após uma visita as instalações da 17ª SDP, Poim agradeceu a recepção e convidou Dr. Marcus para uma visita ao Legislativo e para acompanhar uma Sessão Ordinária na Câmara Municipal. “Agradecemos, ainda, as ações que a Polícia Civil realiza em Apucarana, todo o trabalho que vem sendo feito nos nossos Distritos e nas cidades que são atendidas pela nossa regional. Vocês não medem esforços para cuidar da nossa população. A segurança é um serviço público tão essencial quanto à saúde e a educação e, no que depender da Câmara Municipal, vamos ser sempre parceiros e no que for possível, vamos colaborar para melhorar a qualidade dos serviços prestados pelas polícias civil e militar da nossa cidade”, finalizou Poim.