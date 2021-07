Da Redação

Poim recebe Chefe do Núcleo Regional de Educação

O presidente da Câmara Municipal, Franciley Preto Godoi, Poim, recebeu em seu gabinete o novo Chefe do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Apucarana, Vladimir Barbosa da Silva.

continua após publicidade .

Durante o encontro, Poim e Vladimir conversaram sobre o trabalho que o NRE vem desenvolvendo, não só em Apucarana como nos municípios da área de abrangência da instituição. “Foi um grande prazer receber o Vladimir, um amigo e companheiro de todos nós. Fiquei satisfeito e feliz com a sua nomeação para a Chefia do Núcleo de Apucarana. Sabemos do seu compromisso com os professores, diretores, servidores, alunos, enfim com toda a educação do Estado. Além disso é um parceiro do nosso governador Ratinho Júnior, do secretário de Estado da Saúde, Beto Preto e irá honrar a Educação regional. Tenho certeza que teremos uma administração de peso e comprometida”, destacou Poim.

O presidente pontuou que vários assuntos foram debatidos durante a conversa que teve com Vladimir. “Tratamos de interesses relacionados às escolas, alunos e tudo mais que visa um melhor atendimento à nossa comunidade relacionados a educação. Também conversamos sobre os trabalhos que podem ser realizados entre Município e Estado. Estamos à disposição para colaborar no que for preciso e necessário para que essa seja mais uma gestão de sucesso frente ao Governo Estadual. Nossa Casa está de portas abertas ao Núcleo de Educação”, relatou o presidente Poim.

continua após publicidade .

A nomeação do Chefe do Núcleo de Educação foi feita pelo governador Ratinho Júnior e pelo secretário de Estado da Educação, Renato Feder. Vladimir já vinha respondendo interinamente pela chefia, através de resolução assinada por Feder, desde a saída da ex-chefe do NRE.

“Essa foi o primeiro de muitos encontros que queremos ter com o Legislativo. A parceria é sempre bem-vinda. Estamos preparados e prontos para o trabalho”, disse o Chefe do NRE.

VLADIMIR DA SILVA

continua após publicidade .

O novo chefe do NRE é formado em Administração de Empresas pela antiga Fecea, hoje Universidade Estadual do Paraná (Unespar/Fecea), de Apucarana, com pós-graduação em Gerenciamento e Marketing. Também cursou Ciências com habilitação em Biologia pela Faculdade de Jandaia do Sul (Fafijan), com pós-graduação na mesma faculdade em instrumentalização do ensino de ciências. É professor do Estado desde 1995, tendo iniciado pelo Colégio Estadual Tomé de Souza, de Novo Itacolomi, onde lecionou a disciplina de Química. Passou por vários colégios da região até chegar em Mandaguari, onde trabalhou por mais de 20 anos. Nesta cidade foi diretor auxiliar do Colégio José Luiz Gori por 16 anos até entrar no Núcleo Regional de Educação onde está até hoje.

Um dos objetivos do novo chefe do NRE de Apucarana, juntamente com toda a equipe de educadores do núcleo, é preparar bem os alunos para as provas do Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica) do governo federal, que acontece no final do ano, e com isso melhorar ainda mais o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Ao lado de Vladimir está a professora Patrícia Cristina Marchi, como assistente de chefia.