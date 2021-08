Da Redação

Poim participa de reunião das Comissões

Na tarde desta quinta-feira (12), foi realizada na sala de reuniões da Câmara Municipal de Apucarana, mais uma reunião das Comissões Permanentes sob supervisão dos servidores Allison Pellizer e José Marcelo da Silva.

O presidente da Casa, vereador Poim, acompanhou os trabalhos da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, que tem como presidente o vereador Mauro Bertoli, secretária a vereadora professora Jossuela e como relator o vereador Tiago Cordeiro de Lima.

“A reunião das comissões é muito importante. Os vereadores se encontram para debater os projetos de lei que estão em tramitação no legislativo e que irão para discussão e votação em plenário. As comissões têm um papel fundamental para o andamento de cada um dos projetos”, destacou o presidente.

As Comissões se reúnem todas as quintas-feiras a partir das 14 horas. “Temos na Câmara sete comissões permanentes e duas especiais. Os vereadores que fazem parte das comissões vêm dando cumprimento a uma de suas principais competências, promovendo estudos, pesquisas e investigações sobre questões de interesse público para que os projetos que vão a plenário sejam discutidos e votados com responsabilidade”, finalizou o presidente Poim.