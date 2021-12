Da Redação

O presidente da Câmara Municipal de Apucarana Franciley Preto Poim, acompanhou na manhã desta segunda-feira (20.12), no Complexo Esportivo José Antônio Basso (Lagoão), a distribuição de cestas básicas para Apaes de 13 municípios da região de Apucarana. A responsável pela entrega foi a chefe do escritório regional da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho (SEJUF), Márcia Sousa.

Denominada de “Operação de Guerra”, a distribuição que acontece em todo o Estado, na região de Apucarana beneficiou cerca de 650 alunos. “Entregamos 1.292 cestas, sendo 280 para a Apae de Apucarana que beneficiou 140 alunos. Em todo o Estado são 28.662 cestas básicas para famílias de 14.331 crianças e adolescentes com deficiência. Com esse trabalho, que tem à frente o secretário Ney Leprevost, estamos garantindo segurança alimentar e nutricional de nossas crianças e adolescentes durante as festas de final de ano e no período de férias”, explicou Márcia Sousa.

O presidente da Câmara Poim, enalteceu o trabalho que vem sendo feito em todo o Paraná e parabenizou o governador Ratinho Júnior e a secretária Márcia Sousa pelo trabalho. “As cestas são prioridade para esses alunos. Com a chegada das festas e das férias, os alunos acabam se afastando da escola e muitos ficam sem o alimento correto. E é isso que o nosso governador não quer deixar acontecer. E nós na Câmara Municipal, somos parceiros tanto das Apaes como do Governo”, reforçou Poim.

As Apaes beneficiadas foram as de Apucarana, Arapongas, Bom Sucesso, Califórnia, Cambira, Jandaia do Sul, Kaloré, Marilândia do Sul, Marumbi, Mauá da Serra, Novo Itacolomi, Rio Bom e Sabáudia.