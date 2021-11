Da Redação

Eleita na última segunda-feira (22/11) para ocupar o cargo de diretora do Colégio Estadual Nilo Cairo, a professora Cibele Barneze, que conquistou 94% dos votos de alunos, pais e professores, na eleição realizada pela Secretaria de Estado da Educação, esteve na Câmara Municipal de Apucarana ao lado do Chefe do Núcleo Regional de Educação, Vladimir Barbosa e do empresário, Cidadão Honorário de Apucarana e ex-aluno da instituição, Luis Hirose. Eles foram recebidos pelo presidente da Casa, Franciley Preto Godoi, Poim e pela vereadora e Procuradora da Mulher, professora Jossuela. Também participaram do encontro o diretor administrativo da Câmara Municipal, Cecílio Luz, Emerson Garcia, assessor parlamentar e o servidor do NRE, Robson Antônio Desidera.

Durante o encontro Poim cumprimentou, em nome de todos os vereadores a diretora pela eleição. “Sabemos do seu comprometimento com a educação, da sua dedicação e principalmente do amor que dedica ao magistério. Tudo isso aliado a fé, integridade, responsabilidade e a confiança que todos nos depositamos no seu trabalho, tenho certeza que o Nilo Cairo está em boas mãos e, que o professor Wladimir pode contar com uma importante base dentro do Núcleo Regional de Educação”, disse Poim. “Ao seu lado duas diretoras auxiliares vão te ajudar no que for preciso e, também, no que for preciso e possível a Câmara está de portas abertas para esta instituição de ensino idônea em Apucarana e todos os seus alunos, copo docente e diretoria. Desejamos sucesso e que Deus abençoe a sua gestão”, completou o presidente da Câmara.

Cibele contou sua trajetória e disse que vai trabalhar pelo Colégio, pelos 1.239 alunos, pelos professores e por toda comunidade apucaranense. “Estou no Colégio desde 2005, atuei agora como diretora interina e pretendo dar continuidade, agora como diretora eleita, ao nosso trabalho. Temos um compromisso, uma missão com os nossos e vamos cumprir. A Educação é importante, a base das nossas vidas e contamos com a ajuda de amigos, dos vereadores, da vereadora, do prefeito, do Núcleo de Educação, Governo do Estado e vamos fazer um trabalho para atender toda nossa cidade”.

A vereadora Jossuela revelou que a diretora terá um desafio diário. "Primeiro foi uma indicação como diretora e agora com a eleição veio a aceitação. E uma confirmação do seu trabalho. É a oportunidade de dar continuidade ao seu trabalho e nós estamos aqui ao seu lado para incentivar, trabalhar, auxiliar e apoiar no que for preciso. A Câmara é sua parceira, eu como professora sou sua parceira e a Procuradoria da Mulher também quer trabalhar lado a lado com o Nilo Cairo e as demais instituições de ensino da cidade", afirmou a vereadora e professora Jossuela.

O chefe do Núcleo Regional de Educação, Vladimir Barbosa, que acompanhou a visita, parabenizou a diretora e destacou o trabalho que ela vem fazendo frente do Nilo Cairo. “Estamos vendo um novo Colégio e é assim que estamos trabalhando em toda nossa cidade e em toda nossa regional. Trabalhamos unidos, estamos resgatando essa união entre cidades, entre escolas e diretoras. A aproximação, a interação faz toda diferença. E, para 2022 tenho uma notícia muito boa: vamos ter mais dois Colégios com Tempo Integral: Vale do Saber e Francisco de Souza”, comemorou.

NOVA QUADRA

Ao acompanhar a comitiva, Luis Hirose, ex-aluno da instituição foi bastante cumprimentado pela colaboração que vem dando ao Nilo Cairo. Recentemente, encabeçada por Luis Hirose e com apoio de mais 20 empresários da cidade, alguns ex-alunos do colégio, ajudaram financeiramente e toda a praça esportiva do estabelecimento passou por uma grande revitalização. Todas as quadras receberam nova pintura e os sanitários do ginásio passaram por benfeitorias com ajustes no piso e no forro. A Secretaria Municipal de Meio-Ambiente fez uma limpeza geral na parte interna do estabelecimento de ensino.

Sr. Luiz disse que faz tudo por amor à cidade de Apucarana, ao esporte, a Educação e também ao Colégio Nilo Cairo que estudou. “É uma alegria estar perto de amigos, compartilhar momentos como este, conversar, ouvir histórias. Fiquei um ano e seis meses em casa em função da pandemia e senti muita falta das pessoas, do bom papo, dos amigos, das conversas. Não quero homenagem, reconhecimento. Quero saúde, amigos, simplicidade, ver e fazer as pessoas felizes. Isso me traz paz. Eu tenho orgulho da minha cidade, orgulho do Nilo Cairo, pois lá aprendi muito”, finalizou.