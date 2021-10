Da Redação

A Campanha Floresce Paraná ganhou força em Apucarana na tarde de terça-feira (05/10). Adriana Gonçalves Preto, esposa do secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, ao lado do presidente da Câmara Municipal de Apucarana, Franciley Preto Godoi, Poim, fizeram o plantio de uma muda de Ipê Amarelo, no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, próximo ao estacionamento do legislativo.

A muda chegou até as mãos de Adriana Gonçalves pela madrinha do Programa Floresce Paraná, a primeira dama do Estado e presidente do Conselho de Ação Solidária, Luciana Saito Massa. A Campanha Floresce Paraná deste ano, passou a integrar o programa Paraná Mais Verde.

Promovida pela Superintendência Geral de Ação Solidária do Governo do Estado para marcar o Dia Nacional do Voluntariado, a campanha busca estimular a conscientização dos paranaenses para o cuidado com o meio ambiente. A edição deste ano distribuiu 15,7 mil mudas em 21 municípios, com apoio do Instituto Água e Terra (IAT). Luciana Saito Massa distribuiu mudas de Ipê Amarelo (árvore símbolo da campanha deste ano), além de mudas nativas.

“Hoje é um dia especial para todos nós. Ao mesmo tempo em que estamos contribuindo, cuidando, realizando ações para melhorar ainda mais o meio ambiente, estamos comemorando o aniversário dos nossos filhos Pedro Fariz e Cecília. E o plantio que fizemos é motivo de comemoração para marcar esta data e a celebração de mais um ano com muita saúde. Agradeço a primeira dama Luciana Massa pela lembrança, por enviar a muda do Ipê para a nossa cidade. Ao plantarmos uma árvore, ao cuidarmos de uma nascente, estamos cuidando do futuro dos nossos filhos. Conscientização ambiental tem que ser passada para a frente”, disse Adriana.

O presidente da Câmara, Poim, agradeceu a lembrança da primeira dama Luciana Massa em incluir Apucarana no Programa. “E, faço um agradecimento especial ao Beto Preto e a Adriana por poder participar deste momento, de fazer o plantio de mais uma árvore na nossa cidade. Cuidar do meio-ambiente é investir na qualidade de vida desta e das próximas gerações. Vamos ter aqui, próximo a nossa Casa de Leis, mais um lindo Ipê Amarelo que, além de colaborar com o meio ambiente, vem somar ao florescer para a beleza da nossa cidade”, pontuou Poim. “O Floresce Paraná vai nos ajudar a colher bons frutos com as ações de conscientização que estamos realizando. Estamos semeando boas práticas hoje para colher um futuro melhor”, finalizou Poim.