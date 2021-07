Da Redação

O presidente da Câmara Municipal de Apucarana, Franciley Preto Godoi, Poim, esteve na última semana em Novo Itacolomi visitando a Câmara e Prefeitura Municipal.

Durante o encontro, Poim, ao lado do prefeito Moacir Andreolla e do presidente da Casa de Leis, Ruberval José de Oliveira, conversou sobre as prioridades, tanto de Apucarana como de Novo Itacolomi e também das melhorias que as cidades receberam ao longo desse ano. “Tivemos um encontro agradável onde pudemos conversar e debater sobre melhorias e novos projetos para as cidades. Temos ao nosso lado o governador Ratinho Junior e o secretário de estado da Saúde, Beto Preto, que além de cuidar da saúde de todos os paranaenses, olham com carinho para as cidades do Vale do Ivaí”, disse Poim.

O presidente destacou que a cidade vem sendo muito bem administrada e que o prefeito tem feito um amplo trabalho pela sua comunidade. “A cidade está cada dia melhor e essa é a prioridade de todos nós gestores. Queremos melhorar a qualidade de vida de todos os nossos munícipes”.

Na Câmara Municipal Poim reforçou o convite, que também havia feito ao prefeito Moacir Andreolla, para o presidente Ruberval e, que seja levado aos vereadores para que venham até Apucarana, após o início das sessões, para participar de uma sessão e ver o trabalho realizado, na cidade. “Após o recesso também quero acompanhar os trabalhos dos nossos companheiros parlamentares da cidade vizinha. A Câmara de Novo Itacolomi foi a única que visitamos que tem sede própria”, lembrou Poim. “Também destaco aqui que a minha trajetória e do presidente Ruberval é muito parecida: conversamos de boia-fria para boia-fria e de presidente para presidente”, finalizou.