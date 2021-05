Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Embora não faça parte de nenhuma delas, o presidente da Câmara de Apucarana, Franciley Preto Godoi Poim (PSD), acompanhou nesta semana as reuniões das comissões permanentes do Legislativo Municipal, que acontecem todas as quintas-feiras à tarde, para analisar os projetos que deverão entrar na pauta das próximas sessões.

Também acompanharam o procurador geral, advogado Danylo Acioli, e os servidores Allison Pellizer e Telma Reis, responsáveis pela coordenação dos projetos que chegam à Câmara. Para Poim, os vereadores e vereadora têm feito uma análise profunda de todos os projetos e dando seus pareceres técnicos independente de cor partidária ou posição política dos autores das propostas.