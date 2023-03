Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Piso da enfermagem

continua após publicidade .

O prefeito de Jardim Alegre, José Roberto Furlan (Cidadania) encaminhou para a Câmara de Vereadores projeto de lei que garante pagamento do piso salarial da enfermagem para os profissionais de enfermagem e técnicos de enfermagem contratados pela administração municipal. O anúncio do envio do projeto ao Legislativo foi feito numa reunião do prefeito com a secretária municipal de Saúde, Sílvia Bovo Tsechuk, o presidente da Câmara de Vereadores, José Carlos Barbosa, a vice-presidente Priscilla Bogo, e o vice-prefeito Moisés Lnortovz dos Santos. Para o prefeito, esses profissionais merecem receber o piso pelo trabalho que realizam cuidando da saúde da população.

Cresol em Cambira

continua após publicidade .

O prefeito de Cambira, Emerson Toledo Pires (MDB), recebeu nesta segunda-feira a visita do presidente da Cooperativa Cresol, Claudomiro Garcia, que estava acompanhado do gerente de Expansão, Valdir Luft, e do diretor de Negócios, Cristiano de Oliveira. Na pauta a instalação de uma unidade da Cresol em Cambira. Toledo avalia que a Cresol vem crescendo muito na região e é de grande interesse que se instale em Cambira, que também registra crescimento econômico e populacional. Também participaram da reunião o secretário de Indústria e Comércio, Marquinho da Cafeeira, e a tesoureira da Prefeitura, Paula Nochi.

Siga o TNOnline no Google News