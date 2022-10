Da Redação

Perfil de deputados eleitos

A Assembleia Legislativa do Paraná, através da área de comunicação, usou as redes sociais nesta quinta-feira para anunciar que começa a apresentar uma série de entrevistas com todos os deputados estaduais eleitos no dia 2 de outubro, fazendo um perfil de cada um dos 54 deputados. A série foi aberta com um ex-deputado que foi eleito novamente: o radialista Marcelo Rangel, que foi deputado de 2007 a 2013, e agora terá um terceiro mandato, aos 52 anos. Os conteúdos estarão no site da Alep e replicados nas redes sociais da Casa. O objetivo da Assembleia Legislativa é mostrar para todos os paranaenses quem são os parlamentares que vão representá-los nos próximos quatro anos.

Educação de Apucarana é referência

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac (PSD), cumpriu agenda em Curitiba anteontem, participando ao lado da secretária de Educação, Marli Fernandes, de evento do Conselho Estadual de Educação. O grupo é composto por educadores renomados que pensam a educação do Paraná, tais como Oscar Alves, ex-reitor da UEL. “Nossa educação no ensino básico tem sido referência para o Paraná e o Brasil, com o reconhecimento de órgãos conceituados e prêmios nacionais, como o Band Cidades Excelentes”, lembrou Junior da Femac, que voltou a falar sobre o tema para lideranças de todas as regiões do Estado. Ontem, ainda em Curitiba, o prefeito de Apucarana teve novas agendas, na capital do Estado, tratando do Projeto ParCão, que será estruturado na Praça 28 de Janeiro, e também da aquisição de mobiliário urbano. (Na foto: Marli Fernandes, Junior da Femac e Oscar Alves).

