Da Redação

deputado estadual araponguense Pedro Paulo Bazana (PSD)

Um ano de mandato

O deputado estadual araponguense Pedro Paulo Bazana (PSD) completou um ano de mandato na última terça-feira (8). Ele assumiu a cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) em 2021 após uma decisão judicial que cassou o mandato de três parlamentares. Bazana realizou importantes conquistas relacionadas à pessoa com deficiência, principal bandeira do mandato. Foram 32 projetos de lei apresentados, sendo três aprovados, um deles, o projeto de inclusão que possibilitou a contratação da primeira assessora parlamentar com Síndrome de Down.

continua após publicidade .

Balanço positivo

Durante o mandato, Bazana afirma ter encaminhado mais de R$ 2,4 milhões em recursos para Arapongas nas áreas de educação e saúde e para os feirantes. “Completei um ano de trabalho em prol da pessoa com deficiência como deputado na Assembleia Legislativa. Foram 365 dias de muito trabalho e conquistas em prol das organizações que fazem este lindo trabalho frente à causa”, disse o deputado araponguense.

